Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Auf der Hageler Straße in Großenkneten kam es am Sonnabend, 29.03.2025, gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der alleinbeteiligte Motorradfahrer schwer verletzte. Der 59-Jährige Cloppenburger kam mit dem Motorrad im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem Baum kam. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am nicht mehr fahrbereiten Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

