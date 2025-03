Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radlader fährt auf A 28 bei Delmenhorst ++ Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Sonnabend, 29.03.2025, gegen 08:00 Uhr einen Radlader, der mit ca. 20 km/h die A 28 zwischen den Anschlussstellen Ganderkesee-Ost und Delmenhorst-Deichhorst in Richtung Bremen befahren würde. Der Radlader und dessen 34-jähriger Fahrer wurden schließlich unmittelbar nach Verlassen der Autobahn auf der Wildeshauser Straße in Delmenhorst kontrolliert. Der Fahrer, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, gab an, dass er den aus seiner Sicht kürzesten Weg vom Abstellplatz des Radladers zur Zielanschrift, einer Baustelle in Delmenhorst, gewählt habe.

