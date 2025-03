Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trunkenheitsfahrten in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am 28.03.25 um 15.55 Uhr wird in Wildeshausen auf dem Zuschlagsweg eine 63-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wird Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergibt dabei einen Wert von 2,12 Promille. Im Anschluss erfolgt die Einleitung eines Strafverfahrens, die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt.

Auch eine 63-jährige Fahrerin eines Pedelec wird in Wildeshausen, hier im Bereich der Gemarkung Aumühle am Freitag gegen 13.37 Uhr auffällig. Sie war bereits mit dem Fahrrad zu Fall gekommen und hatte sich leicht verletzt. Hier ergibt die Überprüfung am Alcomaten sodann einen Wert von 2,24 Promille. Nach kurzer Behandlung im Krankenhaus erfolgt die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell