POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Falschfahrer auf der Autobahn 1 (Gemeinde Emstek) +++ Gefährdung von Verkehrsteilnehmern +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Brake am späten Abend von Donnerstag, 27. März 2025, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 22:15 und 22:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Wohnhaus an der Oldenburger Heerstraße, indem sie eine Fensterscheibe mit einem Stein einwarfen. Die schlafenden Bewohner wurden ...

mehr