Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Donnerstag, 27. März 2025, 22:15 Uhr, einen Verkehrsunfall in Ganderkesee verursacht. Es entstanden hohe Sachschäden, verletzt wurde aber niemand.

Der 44-jährige Mann aus Ganderkesee war mit einem SUV auf der Urneburger Straße in Richtung Oldenburger Straße unterwegs. Ungefähr in Höhe vom Ramsauerweg fuhr er auf das Heck eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Audi einer 60-Jährigen aus Oldenburg auf. An beiden Autos entstanden durch den Aufprall massive Schäden an Front bzw. Heck, die insgesamt auf ungefähr 40.000 Euro beziffert wurden. Abschleppunternehmen mussten mit der Bergung beauftragt werden.

Im Gespräch mit dem 44-jährigen Verursacher stellten Beamte der Polizei Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell