LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Industriestraße, Zella-Mehlis wurde ein junger Simsonfahrer kontrolliert, dabei konnten die Beamten leistungssteigernde Umbauten feststellen. Mit diesen Umbauten befand sich der 18 Jährige nicht mehr im Umfang seiner Fahrerlaubnisklasse AM. Am Ende der Kontrolle wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

