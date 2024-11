Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Umbau führte zum Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zella-Mehlis (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Industriestraße, Zella-Mehlis wurde ein junger Simsonfahrer kontrolliert, dabei konnten die Beamten leistungssteigernde Umbauten feststellen. Mit diesen Umbauten befand sich der 18 Jährige nicht mehr im Umfang seiner Fahrerlaubnisklasse AM. Am Ende der Kontrolle wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell