POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - Ein Verkehrsunfall in Dötlingen ist am Mittwoch, 26. März 2025, gegen 07:10 Uhr, glimpflich ausgegangen. Eine 20-jährige Frau aus Wardenburg war mit einem Mercedes auf der Huntloser Straße in Richtung Neerstedt unterwegs. Beim Durchfahren der scharfen Rechtskurve in Höhe der Straße "Auf der Grad" geriet sie auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Ihr Mercedes drehte sich und kam auf der Brücke ...

