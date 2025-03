Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt +++ Sperrung der Anschlussstelle Adelheide

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Delmenhorst wurden am Dienstag, 26. März 2025, gegen 05:45 Uhr, zwei Personen verletzt. Auf der nahen Autobahn 28 kam es zeitweise zu Behinderungen, weil die Anschlussstelle Adelheide gesperrt werden musste.

Zur Unfallzeit war ein 35-jähriger Mann aus Delmenhorst mit einem SUV auf der Adelheider Straße in Richtung Groß Ippener unterwegs. An der Anschlussstelle Adelheide wollte er auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen auffahren und musste dafür nach links abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 61-jährigen Delmenhorsters, der die Adelheider Straße mit einem Kleinwagen in Gegenrichtung befuhr.

Nach dem Zusammenstoß war der 61-Jährige in seinem Kleinwagen eingeschlossen, weil sich die Tür auf der Fahrerseite nicht mehr öffnen ließ. Er wurde noch in seinem Fahrzeug von Rettungskräften versorgt und nach der Befreiung durch die Feuerwehr mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Für den Transport des 35-Jährigen war ein weiterer Rettungswagen erforderlich. Beide Männer werden stationär behandelt und gelten als schwer verletzt.

Die schwer beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 7.500 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen war die Abfahrt Adelheide gesperrt. In Richtung Dreieck Stuhr war ein Verlassen der Autobahn 28 erst ab 06:20 Uhr wieder möglich. Auf der Adelheider Straße kam es durch Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen bis 08:30 Uhr zu Behinderungen.

