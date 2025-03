Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: KORREKTUR und ERGÄNZUNG zu Vollendeter und versuchter Diebstahl von Autos im Stadtgebiet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In Bezug auf die am Vortag veröffentlichte Pressemitteilung muss eine Korrektur vorgenommen werden. Bei dem entwendeten Modell handelt es sich um einen SUV des Herstellers Toyota, Typ C-HR. Derselbe Typ war auch beim versuchten Diebstahl betroffen.

Am Freitag, 28. März 2025, wurde ein weiterer Diebstahl eines baugleichen Modells festgestellt. Als sich die Geschädigte gegen 05:00 Uhr zum Stellplatz ihres roten SUVs in der Görlitzer Straße begab, stellte sie die Tat fest. Auch sie war noch im Besitz aller Fahrzeugschlüssel.

Die unbekannten Täter werden bei beiden vollendeten Taten die Keyless-Go-Funktion der Autos überwunden haben. Es wird geraten, mit dieser Funktion ausgestattete Fahrzeuge besonders gegen Diebstahl zu schützen. Die Autos, die mit einem Keyless-, Keyless Go- oder Keyless Entry-System ausgerüstet sind, erkennen das Signal des Schlüssels bereits, wenn es sich in unmittelbarer Nähe zum Auto befindet und entriegeln die Türen. Ebenso einfach lässt sich der Motor per Knopfdruck starten. Das Problem: Kriminelle können diesen komfortablen Service zum Öffnen und Entwenden nutzen. So lässt sich die Reichweite des Schlüsselsignals mit einfachen Mitteln um hunderte Meter erweitern. Das Öffnen des Autos ist also möglich, obwohl sich die Schlüssel im Haus befinden.

Wer ein Keyless Auto sein Eigen nennt, sollte:

- über ein Deaktivieren der Funktion nachdenken - Fahrzeuge in abschließbaren Garagen parken - Funkschlüssel in Gebäuden nicht in der Nähe von Außentüren,

Außenwänden oder Fenstern aufbewahren

- den Schlüssel in einer abschirmenden Metalldose oder einem speziellen Etui aufbewahren

+++ Pressemitteilung von Donnerstag, 27. März 2025 +++

In der Nacht von Mittwoch, 26. März 2025, auf Donnerstag, 27. März 2025, wurde im Stadtgebiet von Delmenhorst ein Auto gestohlen. Eine weitere Tat wurde im Versuchsstadium abgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 22:10 bis 07:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen blauen SUV des Herstellers Toyota, der am Fahrbahnrand vom Kieler Weg abgestellt war. Wie sie das verschlossene Auto geöffnet und gestartet haben, ist nicht bekannt. Der Zeitwert des Fahrzeugs beträgt etwa 20.000 Euro.

Ein baugleiches Modell in schwarz sollte gegen 03:10 Uhr im Riedeweg, Höhe Brandenburger Straße, entwendet werden. Nachdem hier ein Fenster aufgehebelt wurde, löste die Alarmanlage aus. Anwohner, die auf den Alarm aufmerksam wurden, sahen zwei Männer vom Tatort laufen. Sie stiegen am Ende vom Riedeweg in einen grauen Pkw, mit dem sie unbeleuchtet über den Brendelweg und später die Adelheider Straße flohen.

Beide wurden beschrieben als

- groß - von schlanker Statur - ungefähr 25 Jahre alt - trugen eine dunkle Mütze/Kapuze auf dem Kopf - unterhalten haben sie sich in nichtdeutscher Sprache

Anzunehmen ist ein Zusammenhang zwischen vollendeter und versuchter Tat. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise zu den beiden Personen oder dem Fluchtfahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell