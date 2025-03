Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach gefährlichen Überholmanövern auf der B212 in Nordenham gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach gefährlichen Überholmanövern auf der B212 in Nordenham sucht die Polizei nach Zeugen und gefährdeten Personen.

Bereits am Freitag, 28. März 2025, gegen 16:00 Uhr, waren zwei junge Männer aus Nordenham bzw. Oldenburg auf der B212 in Richtung Blexen unterwegs. Auf mehrere Zeugen machte es den Eindruck, dass sie sich mit ihren Fahrzeugen ein Rennen geliefert hätten. Bereits in Höhe Rodenkrichen überfuhren sie nach einem waghalsigen Überholmanöver die Sperrfläche. Zwischen der Helios-Klinik und dem Abzweig zur Großensieler Straße waren mehrere Verkehrsteilnehmer nach einem weiteren Überholvorgang zu Gefahrenbremsungen gezwungen, um Zusammenstöße mit den Fahrzeugen der jungen Männer zu verhindern.

Die Polizei in Nordenham sucht nun nach Personen, die die rücksichtslose und gefährliche Fahrweise beobachtet haben und zu Bremsmanövern gezwungen waren. Jeder Hinweis kann für das Verfahren, das wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde, von Interesse sein und wird unter der Telefonnummer 04731/2694-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell