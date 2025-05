POL-GF: Unfall auf Parkplatz - Unbekannter beschädigt zwei Fahrzeuge

Gifhorn (ots) - Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht. Diese ereignete sich am Sonntag der vergangenen Woche. Der Geschädigte stellte seinen weißen Kia gegen 11:40 Uhr in der Straße "Am Weinberg" in Gifhorn, gegenüber dem dortigen Blumengeschäft, ab. Als er nach dem Einkauf, etwa 10 Minuten später, wieder zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an seinem ProCeed fest. Es ...

