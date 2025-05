Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin auf einem Gehweg

Bad Marienberg (ots)

Am 12.05.2025 ereignete sich gegen 16:15 Uhr in der Bismarckstraße in Bad Marienberg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein 12-jähriger Radfahrer verbotswidrig den Gehweg. Eine 76-jährige Fußgängerin beabsichtigte von der dortigen Volksbank aus den Gehweg zu ihrem geparkten Fahrzeug zu queren. Im Bereich des Bankeingangs übersah der Radfahrer die den Gehweg querende Fußgängerin, sodass es folglich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Die gestürzte Fußgängerin zog sich bei dem Sturz schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Der 12-jährige blieb unverletzt.

