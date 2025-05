POL-PDMT: Kinder- und Jugendfeuerwehr Hartenfels zu Gast bei der Polizeiinspektion Westerburg

Rehe (ots) - Am Sonntag, den 11.05.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B255 zwischen den Ortslagen Rennerod und Rehe, bei welchem neun Personen verletzt wurden. Der Fahrzeugführer eines PKWs VW Passat befuhr die B255 aus Richtung Rehe kommend in Fahrtrichtung Rennerod. Diesem kam die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Peugeot 5008 entgegen. An der Einmündung der B255 zur K43 in Richtung Homberg ...

