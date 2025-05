Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Katzenelnbogen. E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Katzenelnbogen (ots)

Am Samstag, den 10. Mai, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 16:15 Uhr in der Aarstraße einen 24-jährigen Fahrer eines E-Scooter. Für das Fahrzeug bestand kein aktueller Versicherungsschutz, was bereits eine Straftat darstellte. Doch dies sollte nicht das einzige Problem des jungen Mannes aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich bleiben: die Beamten stellten bei ihm eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amfetamin und Cannabis. In seinem Rucksack konnte zudem noch eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden werden. Der 24-Jährige muss sich nun in diversen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell