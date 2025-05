POL-PDMT: Verkehrsunfall mit neun leichtverletzten Personen

Hachenburg (ots) - Am Sonntag, dem 11.05.2025, gab es in Hachenburg eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Demokratie verteidigen - Für das AfD Verbot". Der Auftakt fand um 14.30 Uhr auf dem Alten Markt in Hachenburg statt. Dort gab es zunächst drei Redebeiträge bevor sich der Aufzug mit ca. 150 Teilnehmern durch die Fußgängerzone in Richtung ...

mehr