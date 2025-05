Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall - Fahrer & Insassen flüchtig

Sankt Goarshausen (ots)

Am 11.05.2025 gegen 02:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B42 innerhalb der Ortslage Sankt Goarshausen. Der Fahrer einer grauen Mercedes-Benz E-Klasse fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Koblenz in Richtung Kaub und verlor in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug in eine Hauswand ein. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und legte trotz erheblicher Beschädigungen noch mehrere hundert Meter zurück. Auf der Strecke touchierte der Fahrer noch ein Brückengeländer und einen abgestellten Pkw. Der Fahrer und weitere Insassen flüchteten beim Eintreffen der Einsatzkräfte. Wer kann Hinweise zum Fahrverhalten zur Tatzeit und dem möglichen Fahrer geben?

