Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Hachenburg (ots)

Am 09.05.2025 / 19:06 Uhr befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Walter-Bernstein-Straße aus Richtung Dehlinger Weg kommend, um weiter in Richtung Geschwister-Scholl-Straße zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein anderes Fahrzeug ebenfalls die Walter-Bernstein-Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung und musste auf Höhe der Hausnummer 3 aufgrund eines rechts am Fahrbahnrand parkenden Pkw anhalten, um so die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW passieren zu lassen.

Auf Höhe der Walter-Bernstein-Straße 3 lief das 6-Jährige Kind vom Bürgersteig aus hinter dem parkenden Pkw auf die Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Die Fahrzeugführerin bremste sofort, sodass das Kind glücklicherweise nur leicht mit dem Pkw kollidierte. Das Kind fiel durch die Kollision zu Boden und zog sich eine Schürfwunde am Knie und im Gesicht zu. Zur weiteren Abklärung wurde das Kind durch die bereits eingetroffenen Sanitäter in ein Krankenhaus verbracht.

