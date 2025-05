POL-PDMT: Nastätten - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf dem Marktplatz

Hambach (ots) - In der Nacht vom 06. auf den 07. Mai brachen Unbekannte die Seitentüre zu einer zu einem Wohnhaus gehörenden Garage in der Straße "Am Biengarten" auf. Eventuell wurden der oder die Täter dann jedoch bei der weiteren Tatausführung gestört, da in der Garage augenscheinlich nichts durchsucht oder entwendet wurde. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden ...

