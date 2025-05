Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Jugendliche setzen in Calw-Stammheim Gebäude in Brand

Eingelagertes Heu erschwert Löscharbeiten in Nachbarschaft von Schule und Kindergarten

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Calw (ots)

Ein Opfer der Flammen wurde am Sonntagabend ein landwirtschaftliches Anwesen in der Jahnstraße von Calw-Stammheim. Aufmerksame Zeugen alarmierten um 17.47 Uhr die Feuerwehr und verwiesen außerdem die Polizei auf drei jugendliche Brandstifter. Während die Stallung bereits in Vollbrand stand als die ersten Brandschutzkräfte eintrafen, verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt zum angrenzenden Wohngebäude, da nicht klar war, ob sich darin Personen aufhielten. Es war unbewohnt. Deshalb galt es, mit Riegelstellungen die Nachbarschaft, unter anderem Grundschule und Kindergarten zu schützen. Mit insgesamt 79 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen waren die Feuerwehrabteilungen aus Stammheim und Calw vor Ort, während die Abteilung Hirsau im Gerätehaus Calw die Grundsicherung stellte wie der stellvertretende Kommandant und Einsatzleiter Dirk Stöhr feststellte. Ebenfalls vor Ort war der Kreisbrandmeister vom Dienst André Weiss, der auf das eingelagerte Heu in den Stallungen verwies. Es erschwerte die Löscharbeiten. Vor diesem Hintergrund ließ er das THW nachalarmieren, um einerseits die Statik des Gebäudes zu prüfen, andererseits mit der Fachgruppe Räumen das Heu auseinanderziehen zu lassen. Gleichzeitig wurde der Anschluss an die Wasserleitung gewechselt, um einen höheren Druck zu erhalten. Da sich das Gebäude an einer rege genutzten Straße befindet, berief die Feuerwehr zudem Oberbürgermeister Florian Kling zum Einsatzort, damit bis auf weiteres eine Sperrung der Straße vollzogen wird. Der Einsatz hält insofern an, als die Feuerwehr bis Montagvormittag regelmäßig Nachkontrollen am Brandobjekt durchführen muss. Die Polizei, die ebenfalls mit vier Kräften und zwei Fahrzeugen vor Ort war, schätzt den entstandenen Schaden auf rund 500.000 Euro und nimmt die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell