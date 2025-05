Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht PI Gifhorn 17./18.05.2025

Gifhorn (ots)

Trunkenheitsfahrt mit falschen Kennzeichen

Am Samstag, 17.05.2025, gegen 03:15 Uhr wurde in der Gifhorner Celler Straße ein VW Touran mit Mindener Zulassung kontrolliert. Während der Kontrolle des 38-jährigen Fahrzeugführers wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest lieferte das Ergebnis von 0,60 Promille. Eine weitere Überprüfung ergab, dass das angebrachte Kennzeichen nicht zum geführten Pkw gehört. Der Mindener räumte auf Vorhalt schließlich ein, dass er den Touran erst kürzlich erworben habe und für die Überführung des Pkw einfach ein anderes Kennzeichen angebracht habe. Neben der Trunkenheitsfahrt muss sich der Mann nun auch wegen Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten.

Gebäudebrand in Brechtorf

Am Samstag, 17.05.2025, gegen 14:45 Uhr kam es zu einem Gebäudebrand in Rühen-Brechtorf. In der Krummen Lanke wurde Polizei und Feuerwehr der Dachstuhlbrand einer Doppelhaushälfte (DHH) gemeldet. Das Ehepaar, welches sich zum Brandzeitpunkt in der DHH aufhielt, konnte sich eigenständig ins Freie retten. Trotz eines Großaufgebots der Feuerwehren der Samtgemeinde Brome sowie der Drehleiter aus WOB-Vorsfelde gelang es nicht, ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte DHH zu verhindern. Eine 23-jährige Bewohnerin dieser DHH wurde durch Rauchgase leicht verletzt und musste dem Klinikum Wolfsburg zugeführt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde durch einen hinzugezogenen Statiker festgestellt, dass das gesamte Gebäude einsturzgefährdet ist. Aufgrund dessen wurde zur Absicherung das Technische Hilfswerk (THW) hinzugezogen. Erste Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Tatortgruppe der Polizei Gifhorn aufgenommen; hier liegen zum Berichtszeitpunkt noch keine Ergebnisse vor. Die weiteren Ermittlungen werden vom Zentralen Kriminaldienst in Gifhorn geführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500.000 Euro. Die Bewohner kommen zunächst bei Angehörigen/Freunden unter.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Schwülper

Am Samstag, 17.05.2025, gegen 21:05 Uhr kam es auf dem Autohof Schwülper zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Ein 41-jähriger Weißrusse streifte hierbei mit seinem polnischen Lkw-Gespann einen geparkten Lkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Während der Verkehrsunfallaufnahme der Beamten aus Meine, kehrte der Weißrusse jedoch zum Autohof zurück. Bei der Kontrolle des Mannes wurde eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Er versuchte sich dann fußläufig durch Flucht weiteren Maßnahmen zu entziehen, konnte jedoch von den Beamten daran gehindert werden. Die folgende Blutentnahme im Klinikum Gifhorn musste dem Mann unter Zwang entnommen werden. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann schließlich in einer Ausnüchterungszelle der Gifhorner Inspektion. Nachdem er Sonntagmorgen seinen Rausch ausgeschlafen hatte, zeigte er sich für die Beamten zugänglich. Nach Vernehmung, Beibringung einer Sicherheitsleistung und Sicherstellung seiner Fahrerlaubnis wurde er schließlich entlassen. Sein Lkw wurde mit Unterstützung von Beamten der Braunschweiger Autobahnpolizei festgesetzt. Da der Mann in der Bundesrepublik bis zu einer gerichtlichen Entscheidung keine Kraftfahrzeuge mehr führen darf, muss sich der Disponent nun Gedanken machen, wie er seinen Mitarbeiter nebst Lkw zurück nach Polen bekommt.

Versuchter Aufbruch Zigarettenautomat

Am Sonntag, 18.05.2025, gegen 03:25 Uhr kam es in Müden zu einem versuchten Aufbruch einen Zigarettenautomaten. Ein 37-jähriger Zeuge wurde durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen und stellte kurz darauf fest, dass sich mindestens drei Personen mit einem Trennschleifer (Flex) an einem Zigarettenautomaten in der Allerstraße zu schaffen machten. Der Zeuge begab sich hierauf in Richtung Straße, worauf die Tätergruppe sofort die Flucht ergriff. Nach Angaben des Zeugen habe es sich um drei junge Männer gehandelt. Zwei Männer waren dunkel, einer hell bekleidet gewesen. Die Personen sind mit einem grau-silbernen Pkw Kombi in Richtung Flettmar geflohen. Der Zeuge habe sich nur Fragmente des Kennzeichens merken können. Demnach sei es eine Zulassung aus Wiesbaden (WI) gewesen. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Meinersen oder Gifhorn zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Bokensdorf

Am Sonntag, 18.05.2025, gegen 00:30 Uhr kam es in Bokensdorfer Mühlenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw Suzuki überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel und kollidierte anschließend mit zwei Straßenbäumen. Durch die Beamten wurden an der Unfallstelle zwei erheblich alkoholisierte junge Männer festgestellt. Hierbei handelte es sich um den 18-jährigen den Sohn des Fahrzeughalters aus Wolfsburg, sowie dessen 19-jährigen Kumpel aus Osloß. Beide gaben an, nicht gefahren zu sein und verweigerten einen Atemalkoholtest. Aufgrund dessen wurden beiden Männer im Klinikum Gifhorn Blutproben entnommen und Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Durch Beamte der Gifhorner Tatortgruppe wurde eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung betrieben, um den verantwortlichen Fahrzeugführer zu ermitteln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell