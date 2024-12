LPI-J: Mit fast 1,8 Promille erwischt

Jena (ots) - Augenscheinlich mit einem pyrotechnischen Erzeugnis beschädigten Unbekannte die Verglasung einer Wartehalle am Volksbad. Der entstandene Sachschaden wird auf gut 1.500,- Euro beziffert. Polizeilich bekannt geworden ist der Schaden am Mittwochvormittag. Der Tatzeitraum soll nach Information des Zeugen bereits zwischen dem 29. und 30. November liegen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

