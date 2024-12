LPI-J: Fehlinterpretation führt zu Unfall

Jena (ots) - Eine Streitigkeit zwischen einem 20-Jährigen und einem Unbekannten endete am Mittwochabend mit einer Körperverletzung. Aus bisher noch ungeklärten Gründen gerieten die Zwei in der Johannisstraße in Streit. In der Folge griff der Unbekannte dem 20-Jährigen an den Hals und schlug mehrfach mit der Faust auf ihn ein. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. ...

mehr