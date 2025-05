Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Neuer Stier in Pirmasens

Pirmasens (ots)

Ein silber-blauer Stier steht seit dem gestrigen Donnerstag (22. Mai) vor dem Dienstgebäude der Polizeidirektion Pirmasens in der Wiesenstraße. Um 11 Uhr begrüßte Stefan Bauer, Leiter der Polizeidirektion Pirmasens, zahlreiche Gäste zur Enthüllung der Skulptur, darunter auch den Oberbürgermeister der Stadt, Markus Zwick. Kurz vor seiner Pensionierung im Oktober diesen Jahres war es dem Direktionsleiter noch ein Herzenswunsch, dieses Vorhaben zu verwirklichen. Über das Stadtmarketing konnte der Stierrohling für den Plan gewonnen werden. Die Stadt hatte über das Projekt "Demokratie leben" die Aktion "Gemeinsam gestalten" ins Leben gerufen, wodurch ein paar Euro zur Verfügung gestellt werden konnten. In der Kirchbergwerkstatt konnte der Rohling neu modelliert werden. Lackiert wurde er in der JVA Zweibrücken. Ein Künstler aus Saarbrücken vollendete den Stier in seinem jetzigen Design in den Farben Silber und Blau mit einem Blaulicht auf dem Kopf. Bei der Skulptur handelt es sich um eine Dauerleihgabe der Stadt Pirmasens an die Polizei. |krä

