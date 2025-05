POL-PDPS: Frontscheibe eingeworfen

Pirmasens (ots) - Unbekannte Personen beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Pkw in der Tiroler Straße in Fehrbach. Am Sonntagmorgen, um 10 Uhr bemerkte der Geschädigte mehrere Dellen und Kratzer an seinem SUV. Der weiße Hyundai Tucson war über Nacht in seiner Grundstückseinfahrt geparkt. Etwa faustgroße Sandsteinbrocken konnten in unmittelbarer Nähe zum beschädigten Auto aufgefunden werden. ...

