POL-PDPS: Schlägerei vor der Kneipe

Pirmasens (ots) - Am Freitag, den 16.05.2025, in der Zeit von 13:20 Uhr bis 13:30 Uhr, parkte die 67-jährige Geschädigte ihren PKW der Marke Seat auf dem Parkplatz des Seniorenwohnheims "Pro Seniore" in der Münzgasse in Pirmasens. Innerhalb dieses kurzen Zeitraums muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Fahrzeugtür an den PKW der Geschädigten gestoßen haben. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

mehr