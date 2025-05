POL-PDPS: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Pirmasens (ots) - Am Dienstagmittag verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Sachschaden an einem in der Arnulfstraße geparkten Auto und flüchtete. Der Geschädigte stellte seinen weißen 3er BMW um 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes ab. Vermutlich in den nächsten 30 Minuten kam es dann zu einem Parkrempler beim Ein- oder Ausparken. Am Touring entstand am hinteren linken Kotflügel ein ...

mehr