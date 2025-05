Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Parkrempler flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Am Dienstagmittag verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Sachschaden an einem in der Arnulfstraße geparkten Auto und flüchtete. Der Geschädigte stellte seinen weißen 3er BMW um 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes ab. Vermutlich in den nächsten 30 Minuten kam es dann zu einem Parkrempler beim Ein- oder Ausparken. Am Touring entstand am hinteren linken Kotflügel ein Streifschaden. Dieser dürfte mindestens 500 Euro betragen. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell