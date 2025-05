Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorrad mit mehreren Mängeln festgestellt

Pirmasens (ots)

Am Freitagmorgen (09. Mai 2025) meldeten sich mehrere Anwohner und beschwerten sich über ein sehr lautes Motorrad, dass wiederholt im Ortsteil Gersbach unterwegs war. Die verständigte Polizeistreife konnte um kurz vor 8 Uhr das Leichtkraftrad und seinen Fahrer in der Adlerstraße vor der Berufsschule kontrollieren. Die 125 ccm Maschine ließ sich jedoch nicht starten, angeblich aufgrund eines technischen Defekts. Die geschulten Augen der Einsatzkräfte stellten mehrere bauliche Veränderungen an der Enduro fest. Die lange Mängelliste wurde im Anschluss der Zulassungsstelle der Stadt Pirmasens übermittelt, die eine Vorführung des Fahrzeugs bei einer Prüfstelle anstrebt. |krä

