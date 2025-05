Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Die gesamte Beifahrerseite eines Autos wurde am Sonntagnachmittag in der Luisenstraße beschädigt. Der Geschädigte stellte seinen schwarzen Range Rover um kurz vor 16 Uhr am Fahrbahnrand ab. Etwa 30 Minuten später bemerkte er, dass unbekannte Täter die rechte Fahrzeugseite zerkratzt hatten. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell