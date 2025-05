POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Pirmasens (ots) - Am 08.05.2025, zwischen 16:10 Uhr und 16:20 Uhr, parkte eine Frau ihren weißen Ford C-Max mit PS-Kennzeichen am Fahrbahnrand in der Höfelsgasse in Pirmasens. Im Nachgang stellte sie einen Streifschaden an ihrem linken Heck fest, der auf ca. 500EUR geschätzt wird. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 ...

mehr