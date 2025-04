Feuerwehr Detmold

FW-DT: Zimmerbrand - Dichter Rauch dringt aus Fenster

Am heutigen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Detmold um 09:42 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr in die Blumenstraße im Ortsteil Heidenoldendorf alarmiert. Neben dem hauptamtlichen Personal rückten auch der Löschzug Mitte sowie die Löschgruppe Pivitsheide und der Rettungsdienst zur Einsatzstelle aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus einem Fenster im ersten Erdgeschoss. Mehrere Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen.

Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass angebranntes Essen auf dem Herd die Rauchentwicklung verursacht hatte. Der betroffene Topf wurde ins Freie gebracht und die betroffene Wohnung mittels Überdruckbelüftung entraucht.

Die Person aus der Wohnung wurde an den Rettungsdienst übergeben, verletzt wurde niemand.

