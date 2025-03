FW-DT: Verkehrsunfall auf dem Nordring

Detmold (ots) - Am heutigen Vormittag kam es auf der Lemgoer Straße im Ortsteil Bentrup/Losbruch zu einem Alleinunfall, bei dem eine Person in ihrem Fahrzeug eingeschlossen wurde. Gegen 11:50 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Alleinunfall gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben zum Stehen ...

