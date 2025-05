Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, den 06.05.2025 gegen 10:25 kam es in der Herzogstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Frauen im Alter von 71 und 64 Jahren leicht verletzt wurden. Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW, einem gelbem Skoda die Luisenstraße in Fahrtrichtung Neufferpark. Die Unfallgegnerin befuhr mit ihrem schwarzen Mazda die Herzogstraße in Richtung Dr.-Robert-Schelp-Platz. An der Kreuzung missachtete die Skoda Fahrerin die Vorfahrt der von rechts kommenden Mazda Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Infolge des Aufpralls kam der schwarze Mazda nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Die Herzogstraße musste kurzfristig

