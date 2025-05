Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Einfamilienhaus

Pirmasens-Niedersimten (ots)

In der Nacht vom 05.05 auf den 06.05.2025, gegen 04:15 Uhr meldet die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Gersbachtalstraße den Einbruch in ihr Wohnanwesen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich mittels Aufhebeln der Hauseingangstür Zugang zu dem Anwesen und durchwühlten die im Erdgeschoss befindlichen Schränke. Die im 1.OG schlafende Bewohnerin wurde durch Geräusche geweckt und schaltete das Licht ein, was den oder die Täter augenscheinlich zur Flucht bewegten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Des Weiteren wurde ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet. Wenige Stunden zuvor meldete sich ein Bewohner derselben Straße und teilte mit, verdächtige Wahrnehmungen an seinem Wohnanwesen gemacht zu haben. Auf seiner Überwachungskamera konnte er zwei dunkel gekleidete, männliche, vermummte Personen an seinem Anwesen feststellen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |lei

