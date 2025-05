POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Pirmasens (ots) - Der Unfallverursacher parkte linksseitig in einer Parkbucht in der Straße "Am Sommerwald" in Fahrtrichtung Mittelweg. Der Geschädigte fuhr mit seinem Leichtkraftrad in gleicher Richtung. Der Pkw-Fahrer fuhr vom Fahrbahnrand an und übersah den Fahrer des bevorrechtigten Leichtkraftrades. Die Beifahrerin auf dem Leichtkraftrad erlitt leichte Verletzungen. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und ...

mehr