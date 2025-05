Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 02.05.2025 parkte die Geschädigte ihr Fahrzeug auf dem Kaufland-Parkplatz in der Zweibrücker Straße. Als sie nach dem Besuch in der Apotheke zurückkam, stellte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Der bisher unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Aus- oder Einparken die hintere Stoßstange am Fahrzeug der Geschädigten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

