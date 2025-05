Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Rodalben (ots)

Am Freitag, den 02.05.2025 gegen 06:45 Uhr wurde ein Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Pirmasenser Straße in Rodalben abgestellt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher fuhr die Pirmasenser Straße in Fahrtrichtung Zentrum und touchierte beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel die hintere Tür des parkenden Fahrzeuges. Nach ersten Zeugenaussagen könnte es sich bei dem flüchtigen Unfallverursacher um einen schwarzen SUV handeln. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

