Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Pirmasens (ots)

Der Unfallverursacher parkte linksseitig in einer Parkbucht in der Straße "Am Sommerwald" in Fahrtrichtung Mittelweg. Der Geschädigte fuhr mit seinem Leichtkraftrad in gleicher Richtung. Der Pkw-Fahrer fuhr vom Fahrbahnrand an und übersah den Fahrer des bevorrechtigten Leichtkraftrades. Die Beifahrerin auf dem Leichtkraftrad erlitt leichte Verletzungen. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine durch den Unfall verursachte Ölspur musste beseitigt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20000 Euro. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell