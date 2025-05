Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Ludwigswinkel/Nothweiler (ots)

Am Sonntag, den 04.05.2025, parkte in den Abendstunden eine 35-jährige Frau aus Fischbach ihren Dacia in Ludwigswinkel auf dem Parkplatz der Grillhütte der Minigolfanlage. Als sie um 20:15 Uhr an ihr Auto zurückkam, war die Beifahrerscheibe eingeschlagen und ein Geldbeutel wurde aus dem Auto entwendet. Es kam zu einem Schaden von ca. 300,- Euro.

Am gleichen Tag parkte ein 26-jähriger Mann aus Grünstadt am Nachmittag seinen 5-er BMW auf dem Waldparkplatz in der Lembacher Straße bei Nothweiler. Als er kurz nach 21 Uhr zu seinem Auto zurückkam, war die Autoscheibe hinten links eingeschlagen, aus dem Auto wurde ebenfalls ein Gelbbeutel und eine Tasche entwendet. Hier dürfte ein Schaden von ca. 500,- Euro entstanden sein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell