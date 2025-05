Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Montag, den 05.05.2025, wollte ein 26-jähriger Mann aus Pirmasens seinen Hyundai Tucson in Pirmasens Ortsteil Winzeln zum Parken abstellen. Er hielt hierzu in der Bottenbacher Straße in Höhe der Sparkasse in Richtung Ortsmitte am rechten Fahrbahnrand. Noch während er im Auto saß, fuhr ein grüner Traktor mit einem montierten Pflug vorbei und streifte seinen Außenspiegel und seine Windschutzscheibe. Es kam zu einem Schaden von ca. 1000,- Euro. Der Traktor fuhr ohne anzuhalten weiter, sein Kennzeichen ist noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

