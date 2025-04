FW Ludwigshafen: Kampfmittelfund in Ludwigshafen-West

Feuerwehr Ludwigshafen

(MS) Am 07.04.2025 um 16:30 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem gemeldeten Kampfmittelfund in die Bayreuther Straße nach Ludwigshafen-West alarmiert. Bei Baggerarbeiten wurde auf einer Baustelle eine britische 250 kg Bombe gefunden. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und der Kampfmittelräumdienst umgehend informiert. Dieser traf nach kurzer Zeit an der Einsatzstelle ein. Nach einer Begutachtung der Bombe war eine sofortige Entschärfung vor Ort nicht notwendig. Auf Grund der fehlenden Zünder war eine Gefahrenlage auszuschließen und das Kampfmittel wurde umgehend vom Kampfmittelräumdienst sicher der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Es erfolgte keine Beeinträchtigung bewohnter Bereiche oder des Verkehrs auf Grund der Lage der Fundstelle. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 6 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Kommunale Vollzugsdienst, die Polizei und der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz.

