FW Ludwigshafen: Verkehrsunfall A 61

(SB) Am Freitag den 04.04.2025 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf die A61 zwischen dem Autobahnkreuz Ludwigshafen und Frankenthal in Fahrtrichtung Norden alarmiert. An der Unfallstelle, welche sich auf eine Länge von fast 200 Meter erstreckte, waren insgesamt drei Fahrzeuge, eines davon mit einem Autotransportanhänger involviert. Eine Person musste mit hydraulischem Rettungsgerät aus seiner Zwangslage im PKW befreit werden. Insgesamt sind 3 Verletzte Personen in umliegende Krankenhäuser transportiert worden. Aufgrund der Vollsperrung, während der Rettungsarbeiten, kam es auf der A 61 zu kilometerlangen Staus. Der Einsatz für die Rettungskräfte war um 15:10 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim, die Berufsfeuerwehr Ludwighafen, der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber sowie die Autobahnpolizei.

