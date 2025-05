Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Überprüfung im Rotlichtmilieu

Pirmasens (ots)

Das Ordnungsamt und die Polizei Pirmasens kontrollierten nach einem anonymen Hinweis am Dienstagnachmittag ein Anwesen in der Innenstadt. Ziel dieser Kontrollen ist unter anderem die Aufklärung von illegaler Prostitution sowie die Bekämpfung der Zuhälter- und Ausbeutungsstrukturen. In dem Haus konnten in zwei Wohnungen insgesamt drei Personen angetroffen werden, welche mutmaßlich der illegalen Prostitution nachgingen. Gegen die Betroffenen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingeleitet. Mitarbeiter des Ordnungsamtes erhoben eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich. |krä

