Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beifahrertür an geparktes Auto geschlagen

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 16.05.2025, in der Zeit von 13:20 Uhr bis 13:30 Uhr, parkte die 67-jährige Geschädigte ihren PKW der Marke Seat auf dem Parkplatz des Seniorenwohnheims "Pro Seniore" in der Münzgasse in Pirmasens. Innerhalb dieses kurzen Zeitraums muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Fahrzeugtür an den PKW der Geschädigten gestoßen haben. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun aufgrund des Anfangsverdachts einer möglichen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell