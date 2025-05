Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Montag verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen hohen Sachschaden an einem Auto in der Pettenkoferstraße. Die Geschädigte stellte um kurz nach 8 Uhr ihren weißen Mercedes am rechten Fahrbahnrand, etwa in Höhe der Zufahrt zum Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses ab. Vermutlich im Zeitraum bis 16 Uhr streifte ein Unbekannter das Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Mercedes wird derzeit auf mindestens 7000 Euro geschätzt. Bei dem Verursacher könnte es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

