Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wer hat die Steine auf den Hyundai geworfen?

Pirmasens (ots)

Unbekannte Personen beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Pkw in der Tiroler Straße in Fehrbach. Am Sonntagmorgen, um 10 Uhr bemerkte der Geschädigte mehrere Dellen und Kratzer an seinem SUV. Der weiße Hyundai Tucson war über Nacht in seiner Grundstückseinfahrt geparkt. Etwa faustgroße Sandsteinbrocken konnten in unmittelbarer Nähe zum beschädigten Auto aufgefunden werden. Vermutlich warfen die Täter die Steine auf das Fahrzeug. In der Nähe der Örtlichkeit fand am Samstagabend eine Veranstaltung am Dorfbrunnen statt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen und fragt: Hat jemand etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

