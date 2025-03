BPOLI EBB: Schwarzarbeiterin zurückgewiesen

Zittau (ots) - 15.03.2025 / 21:30 Uhr / Zittau Am Abend des 15. März 2025 ging bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach der Hinweis ein, dass eine Person in der Regionalbahn Görlitz - Zittau einen nicht näher bekannten Fahrgast mit einem Elektroschocker bedroht haben soll. Bundespolizisten trafen nach Einfahrt des Zuges am Bahnhof in Zittau um 21:30 Uhr den Tatverdächtigen an. Bei ihm handelt es sich um einen ...

mehr