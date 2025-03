Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fahrgast mit Elektroschocker bedroht

Zittau (ots)

15.03.2025 / 21:30 Uhr / Zittau

Am Abend des 15. März 2025 ging bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach der Hinweis ein, dass eine Person in der Regionalbahn Görlitz - Zittau einen nicht näher bekannten Fahrgast mit einem Elektroschocker bedroht haben soll.

Bundespolizisten trafen nach Einfahrt des Zuges am Bahnhof in Zittau um 21:30 Uhr den Tatverdächtigen an. Bei ihm handelt es sich um einen 21-jährigen Deutschen. Er hatte keinen Elektroschocker dabei und machte auch keine Angaben zu dem Vorfall. Die Beamten konnten weder im Zug noch in der näheren Umgebung ein solches Gerät finden.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden. Der Tatverdächtige verblieb auf freiem Fuß. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell