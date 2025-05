Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Folgenreicher Ausflug nach Thüringen

Roßleben (ots)

Seinen Ausflug ins schöne Thüringen hatte sich ein 45jähriger Mann am vergangenen Samstag sicher anders vorgestellt. Ungünstigerweise setzte sich der Mann aus Sachsen-Anhalt hierfür ans Steuer eines Pkw Suzuki, obwohl er nicht mehr im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. In der Bottendorfer Straße geriet er um 14:35 Uhr in eine Verkehrskontrolle, wo die Straftat offenbar wurde. Jedoch blieb diese nicht das einzige Vergehen des Herren. Die eingesetzte Streifenbesatzung stellte nun auch noch fest, dass der Mann 0,9 Promille Atemalkohol vorzuweisen hatte und laut Drogenvortest unter der Einwirkung chemischer Drogen stand. Der Verdächtige musste nun die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann muss sich nun in der Folge wegen diverser Verkehrsdelikte verantworten.

